- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوك شو يسخر من خروج زميله السابق لوكاكاو عبر تويتر بعد الهزيمة أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
تعرض إنتر ميلان إلي هزيمة مذلة من العملاق الكتالوني برشلونة والذي مهد الطريق للإنتر إلي الصعود للدور المقبل بعد دخولهم المباراة بالتشكيل الأحتياطي في ملعب سان سيرو بإيطاليا والذي شهد علي هزيمة إنتر ميلان ٢/١
وكان لوكاكو قد نشر صورة عبر حسابه على موقع تويتر، يوم 22 أكتوبر الماضي ، وأرفق بها تعليق "دوري أبطال أوروبا"، في إشارة إلى عودته للمشاركة في البطولة عقب رحيله من مانشستر يونايتد الذي فشل في التأهل لها.
وعقب الخروج من مسابقة دوري الأبطال، حرص لوك شاو لاعب الشياطين الحمر، على التعليق على صورة لوكاكو وقال "مرحبا بعودتك"، في رد ساخر منه على تغريدة المهاجم البلجيكي.
كانت هذه تفاصيل خبر لوك شو يسخر من خروج زميله السابق لوكاكاو عبر تويتر بعد الهزيمة أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.