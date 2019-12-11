- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساري يهدد لاعبي يوفنتوس بالقتل في حال الخسارة أمام ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة بايرن ليفركوزن الألماني مساء اليوم الأربعاء ، في الجولة الأخيرة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا .
ويحتل يوفنتوس، الذي ضمن تأهله لثمن النهائي، المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، أما باير ليفركوزن يأتي ثالثًا برصيد 6 نقاط.
ويسعي ساري إلى تحقيق رقم قياسي جديد، حال تمكن من قيادة البيانكونيري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باير ليفركوزن، اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويأمل ساري أن يصل إلي 22 مباراة متتالية بدون هزيمة في أوروبا وهو رقم قياسي ممتاز بالنسبة لمدرب كرة قدم .
وسئل ساري عن هذه السلسلة خلال المؤتمر الصحفي، وأجاب "21 مباراة على التوالي في أوروبا؟ قرأت في مكان ما أن 22 مباراة هي السلسلة الأطول في أوروبا، إذا لم ينتصر لاعبو اليوفي غدًا، سوف أقتلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ساري يهدد لاعبي يوفنتوس بالقتل في حال الخسارة أمام ليفركوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.