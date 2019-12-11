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لاعبو الزمالك بتصوير برومو القناة الجديد

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جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعبي الزمالك أثناء جلسة تصوير برومو قناة الزمالك المقرر انطلاقها قريبا، وذلك قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غدا في الجولة السابعة للدوري.

 

وتوجه لاعبو الزمالك لجلسة التصوير فجر اليوم، قبل موعد المران الأخير والذي سيشهد اختيار قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر مباراة بيراميدز، وأظهرت الصور المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي حضور كل من مرتضي منصور رئيس النادي وومن اللاعبين محمد عواد حارس المرمي وحازم امام ومحمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني ساسي.

 

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وأعلن الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق،  أمس انطلاق قناة الزمالك، مطلع العام المقبل 2020.

 

وكتب الغندور عبر حسابه على "تويتر"، "قناة نادي الزمالك في الأسبوع الأول من شهر يناير  ٢٠٢٠ ان شاء الله"، حيث سبق للغندور أن تعاقد مع مسئولى القناة على تقديم برنامج على شاشة القناة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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