شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك بتصوير برومو القناة الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوجه لاعبو الزمالك لجلسة التصوير فجر اليوم، قبل موعد المران الأخير والذي سيشهد اختيار قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر مباراة بيراميدز، وأظهرت الصور المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي حضور كل من مرتضي منصور رئيس النادي وومن اللاعبين محمد عواد حارس المرمي وحازم امام ومحمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني ساسي.
وأعلن الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أمس انطلاق قناة الزمالك، مطلع العام المقبل 2020.
وكتب الغندور عبر حسابه على "تويتر"، "قناة نادي الزمالك في الأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠٢٠ ان شاء الله"، حيث سبق للغندور أن تعاقد مع مسئولى القناة على تقديم برنامج على شاشة القناة.
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