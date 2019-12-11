شكرا لقرائتكم محمد إيهاب لاعب رفع الأثقال يقترب من تولي منصب مدير فنى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال يقترب من تولي منصب مديرفنى المنتخب خلال الفترة المقبلة .

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى ، أن محمد إيهاب اقترب من منصب المدير الفنى للمنتخب، فى ظل خضوعه خلال الأيام المقبلة لدورات ودراسات تأهيلية فى مجال التدريب، بعد الأزمة التى واجهها اتحاد اللعبة ، بالحرمان من المشاركة فى البطولات لمدة عامين بسبب المنشطات .

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وشهدت الأيام الماضية إعلان محمد ايهاب اعتزال اللعبة ، بعد قرار لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال والتى قد أصدرت فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه، لتقوم المحكمة الرياضية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال .

كانت وزارة الرياضة قد عقدت جلسة مع اللاعب ، تم خلالها التأكيد على خضوع لاعبى المنتخب للتدريب والتأهيل فى مختلف مجالات التغذية والمنشطات وعلم التدريب الرياضي وسيتم إقامة معسكرات تدريبية وتأهيلية لهم خارج مصر.