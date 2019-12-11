شكرا لقرائتكم الأهلي ضد وداى دجلة .. تشكيل الأحمر المتوقع اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حراسة المرمي :محمد الشناوي

خط الدفاع : رامي ربيعة، ايمن اشرف، محمود وحيد وأحمد فتحي

خط الوسط :عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي

وليد سليمان وحسين الشحات

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خط الهجوم : جونيور أجايي

ويدخل النادي الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويبتعد عن غريمه التقليدي، الزمالك، بخمس نقاط كاملة، ويتخطى زعيم الثغر الاتحاد السكندري والمقاولون العرب المتربعان قبل المواجهة على جدول الترتيب.

ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً، فيما يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها