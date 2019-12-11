المصري البورسعدي يبحث عن رحلة تأمين الدفاع خلال الميركاتوا لشتوي

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جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري ورئيس لجنة التعاقدات أن مجلس إدارة ناديه ومن خلال لجنة التعاقدات بدأ في التنسيق مع ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول وذلك للتعرف على احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، مؤكدا أن التركيز سيكون مُنصَبًا بشكل كبير على تدعيم مركز قلب الدفاع وذلك لسد أية ثغرات قد يعاني منها الفريق الذي ينافس في ثلاثة بطولات مختلفة تتطلب تكامل خطوط الفريق بشكل كبير. وأضاف الخولي أن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية يسعى وبكل قوة لتحقيق طموحات جماهير النادي المصري العظيمة ليس بالمنافسة فقط على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق ولكن بالحصول كذلك على إحدى تلك البطولات على الأقل كأقل ما يمكن أن يقدمه مجلس المصري للجماهير العاشقة للكيان والتي تؤازره وبكل قوة مهما بعدت المسافات ، مشيدا بالمشهد الحضاري لجماهير المصري خلال مباراة رينجرز الأخيرة بالكونفيدرالية والتي استضافتها محافظة الإسكندرية ، وموجها التحية كذلك لجماهير الثغر ومسئولي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على استضافته لتدريبات المصري خلال فترة تواجده بالإسكندرية.

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