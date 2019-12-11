شكرا لقرائتكم مختار مختار يرفع شعار لا وقت للراحة استعدادا لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على عدم منح لاعبى فريقه راحة عقب التعادل مع سموحة نظراً لضيق الوقت حيث يستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الاربعاء استعداداً لمواجهة طنطا ويؤدى اللاعبين الاساسين تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين تدريبات قوية .

يواجه الانتاج الحربى نظيره طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام .

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وتعادل الانتاج الحربى مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار مواجهات الجولة السادسة للمسابقة حيث سجل باسم مرسى هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 74 رغم أن فريقه كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد بازوكا .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف .