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عبد الله السعيد يقترب من الزمالك في صفقة انتقال حر

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جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، لضمه لصفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مسئولو الزمالك تحدثوا مع عبد الله السعيد خلال الفترة الماضية، بشأن انضمامه لصفوف الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر ، حيث ينتهي عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي وفقا للوائح الاتحاد الدولي.

ويسعي مسئولو الزمالك الي الحصول علي توقيع عبد الله السعيد في يناير المقبل علي أن ينضم للنادي في الصيف المقبل، بدون مقابل وهي نفس طريقة توقيعه للزمالك منذ موسمين عندما كان لاعبا في صفوف الأهلي.

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وتدوالت شائعات عن قرب اعتزال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطنى،  خاصة أنه أتم عامه الـ34، حيث قالت مصادر أن عبد الله السعيد، ينوى الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، مكتفيا بما قدمه لكرة القدم طوال السنوات الماضية.

 

ويشارك  عبد الله السعيد أساسيا مع ناديه بيراميدز ويظهر بمستوى طيب مع الفريق، بجانب انضمامه للمنتخب الوطنى الأول مؤخرا فى المعسكر الأول للفراعنة بقيادة حسام البدرى.

 

 

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