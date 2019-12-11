شكرا لقرائتكم الأهلى يتمنى الشفاء لـ الخطيب فى رحلة علاجه بفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تمنت صفحة النادى الاهلى عبر تويتر من خلال صورة لرئيس ناديها محمود الخطيب سرعة الشفاء والعودة سريعاً للأراضى المصرية .

وعلقت الصفحة على صورة بيبو قائلة : " نتمني لك الشفاء العاجل والعودة سالما الكابتن محمود الخطيب رئيس نادينا"

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ويغادر، خلال الساعات المقبلة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في طريقه للعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك لمدة أسبوعين؛ للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.

خضع رئيس الأهلي للفحوصات الطبية في باريس قبل أسبوعين بمعرفة أحد أكبر الأطباء ، وأجرى أشعة حديثة من نوعها في العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعي وفقة لرؤية الطبيب المعالج.

وكان محمود الخطيب قد ترأس اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى أمس بفرع النادي بالشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات المهمة للنادي؛ جاء في مقدمتها تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045، وتجهيز العقود من قبل لجان مختصة ، تمهيدًا لتوقيعها مع شركة استادات بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الإدارية والرياضية في القطاعات المختلفة.