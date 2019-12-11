شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن قائمة المصرى البورسعيدى لمواجهة المقاولون فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم قائمة الفريق 22 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.
في خط الدفاع : كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، بهاء مجدي ، عمر كمال.
في خط الوسط : عمرو موسى ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حسن علي ، اسلام عطية ، حجاج عويس ، حسين رجب ، أيمن ندا ، مفتاح طقطق ، أحمد ياسر ، أحمد عادل “ميسي”.
في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.
هذا ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأخير في الخامسة مساء اليوم على أحد ملاعب السويس وهو المران الذي يضع من خلاله الجهاز الفني للفريق اللمسات الأخيرة على الخطة التي يخوض بها مباراة الغد.
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