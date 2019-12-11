شكرا لقرائتكم نابولي يعلن إقالة مدربه أنشيلوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، على رغم الفوز هذا المساء على غنك البلجيكي 4-صفر والتأهل الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأورد النادي الإيطالي في بيان: قرر نابولي إعفاء كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدرب للفريق الأول، وذلك بعد وقت وجيز من تحقيق وصيف الدوري الإيطالي، فوزه الأول في عشر مباريات في مختلف المسابقات.