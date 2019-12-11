شكرا لقرائتكم نابولي يعلن إقالة مدربه أنشيلوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، على رغم الفوز هذا المساء على غنك البلجيكي 4-صفر والتأهل الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وأورد النادي الإيطالي في بيان: قرر نابولي إعفاء كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدرب للفريق الأول، وذلك بعد وقت وجيز من تحقيق وصيف الدوري الإيطالي، فوزه الأول في عشر مباريات في مختلف المسابقات.
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يعلن إقالة مدربه أنشيلوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.