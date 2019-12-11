شكرا لقرائتكم بثنائية كيتا وصلاح.. ليفربول يحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عانى ليفربول الإنجليزي حامل اللقب الأمرين أمام مضيفه ريد بول سالسبورغ النمساوي، إلا أنه تمكن في نهاية المطاف من حسم بطاقته إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-صفر في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت تأهل نابولي الإيطالي بفوزه على ضيفه غنك البلجيكي 4-صفر.

وبعد شوط أول صعب، حسم ليفربول اللقاء والتأهل مع صدارة المجموعة بهدفين في غضون 100 ثانية عبر لاعب سالسبورغ السابق الغيني نابي كيتا (57) والمصري محمد صلاح (58)، محققا انتصارين على التوالي خارج ملعبه للمرة الأولى في المسابقة القارية منذ سبتمبر 2008 (فاز على غنك 4-1 في الجولة الثالثة).

Advertisements

والأهم بالنسبة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب، أنه كرر سيناريو الموسمين الماضيين حين انتظر حتى الجولة الختامية لحسم بطاقته ومواصلة المشوار حتى الوصول الى النهائي حيث خسر عام 2018 أمام ريال مدريد الإسباني وفاز العام الماضي على مواطنه توتنهام.

ورفع "الحمر" رصيدهم إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الذي حسم بطاقته بعد تغلبه على ضيفه غنك 4-صفر بفضل ثلاثية البولندي أركاديوش ميليك (3 و26 و38 من ركلة جزاء) وهدف للبلجيكي درايز مرتنز في مباراته الـ300 ضمن جميع المسابقات بقميص النادي الجنوبي (74 من ركلة جزاء).

وسيكتفي سالسبورغ بإكمال مشواره القاري في "يوروبا ليغ" بعد أن أنهى دور المجموعات ثالثا بسبع نقاط أمام غنك (نقطة واحدة).