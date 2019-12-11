تشكيل الأهلى المتوقع أمام دجلة.. أيمن أشرف يعود وأجايى مهاجماً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريقه الذى يواجه وادى دجلة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام، ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد، أحمد فتحى

خط الوسط :عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، رمضان صبحى، وليد سليمان، حسين الشحات

خط الهجوم : جونيور أجايى

ويدخل النادى الأهلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدورى، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويبتعد عن غريمه التقليدى، الزمالك، بخمس نقاط كاملة، ويتخطى زعيم الثغر الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب المتربعان قبل المواجهة على جدول الترتيب.

ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندرى صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثانى ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً، فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.