اخبار الرياضه

الأهلى مع وزارة جبل النار بربع نهائى البطولة الأفريقية لسيدات كرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع وزارة جبل النار بربع نهائى البطولة الأفريقية لسيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية لأندية سيدات كرة السلة، التى تقام بصالة استاد القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى.

 

ويلتقى الأهلى مع وزارة جبل النار النيجيرى فى السادسة مساء، بينما يلتقى سبورتنج مع سى إن اس اس الكونغولى فى الثامنة والربع مساء الأربعاء.
 

فيما يخص باقى المنافسات فيلتقى اينريجى البنينى رابع المجموعة الأولى وفيرفيارو الموزمبيقى أول المجموعة الثانية وحامل لقب البطولة، كما يلتقى فاب الكاميرونى بنظيره إنتر كلوب الأنجولى.

 

كان فريق سلة الأهلى قد خسر أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة  84-73، فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة 3 باستاد القاهرة، بينما فاز سبورتنج على وزارة جبل النار النيجيرى.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى مع وزارة جبل النار بربع نهائى البطولة الأفريقية لسيدات كرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا