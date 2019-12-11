شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع وزارة جبل النار بربع نهائى البطولة الأفريقية لسيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية لأندية سيدات كرة السلة، التى تقام بصالة استاد القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى.

ويلتقى الأهلى مع وزارة جبل النار النيجيرى فى السادسة مساء، بينما يلتقى سبورتنج مع سى إن اس اس الكونغولى فى الثامنة والربع مساء الأربعاء.



فيما يخص باقى المنافسات فيلتقى اينريجى البنينى رابع المجموعة الأولى وفيرفيارو الموزمبيقى أول المجموعة الثانية وحامل لقب البطولة، كما يلتقى فاب الكاميرونى بنظيره إنتر كلوب الأنجولى.

كان فريق سلة الأهلى قد خسر أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 84-73، فى المباراة التى أقيمت بينهما بصالة 3 باستاد القاهرة، بينما فاز سبورتنج على وزارة جبل النار النيجيرى.