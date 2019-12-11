شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع وزارة جبل النار بربع نهائى البطولة الأفريقية لسيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
ويلتقى الأهلى مع وزارة جبل النار النيجيرى فى السادسة مساء، بينما يلتقى سبورتنج مع سى إن اس اس الكونغولى فى الثامنة والربع مساء الأربعاء.
فيما يخص باقى المنافسات فيلتقى اينريجى البنينى رابع المجموعة الأولى وفيرفيارو الموزمبيقى أول المجموعة الثانية وحامل لقب البطولة، كما يلتقى فاب الكاميرونى بنظيره إنتر كلوب الأنجولى.
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