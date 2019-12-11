شوبير: محمد إيهاب يقترب من منصب المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال

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وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى إن محمد إيهاب اقترب من منصب المدير الفنى للمنتخب، فى ظل خضوعه خلال الأيام المقبلة لدورات ودراسات تأهيلية فى مجال التدريب، بعد الأزمة التى واجهها اتحاد اللعبة، بالحرمان من المشاركة فى البطولات لمدة عامين بسبب المنشطات.
كانت وزارة الرياضة قد عقدت جلسة مع اللاعب، تم خلالها التأكيد على خضوع لاعبى المنتخب للتدريب والتأهيل فى مختلف مجالات التغذية والمنشطات وعلم التدريب الرياضى وستتم إقامة معسكرات تدريبية وتأهيلية لهم خارج مصر.
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