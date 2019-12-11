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شوبير: محمد إيهاب يقترب من منصب المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال يقترب من تولى منصب مدير فنى لمنتخب رفع الأثقال خلال الفترة المقبلة.

 

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى إن محمد إيهاب اقترب من منصب المدير الفنى للمنتخب، فى ظل خضوعه خلال الأيام المقبلة لدورات ودراسات تأهيلية فى مجال التدريب، بعد الأزمة التى واجهها اتحاد اللعبة، بالحرمان من المشاركة فى البطولات لمدة عامين بسبب المنشطات.

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وشهدت الأيام الماضية إعلان محمد إيهاب اعتزال اللعبة، بعد قرار لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال التى أصدرت فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الاتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه، لتقوم المحكمة بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال  

 

كانت وزارة قد عقدت جلسة مع اللاعب، تم خلالها التأكيد على خضوع لاعبى المنتخب  للتدريب والتأهيل فى مختلف مجالات التغذية والمنشطات وعلم التدريب الرياضى وستتم إقامة معسكرات تدريبية وتأهيلية لهم خارج مصر.

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