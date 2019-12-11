شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الدفاع على رأس اهتمامات المصرى البورسعيدى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى ورئيس لجنة التعاقدات أن مجلس إدارة ناديه، ومن خلال لجنة التعاقدات، بدأ فى التنسيق مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول، للتعرف على احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا أن التركيز سيكون مُنصَبًا بشكل كبير على تدعيم مركز قلب الدفاع وذلك لسد أى ثغرات قد يعانى منها الفريق الذى ينافس فى ثلاثة بطولات مختلفة تتطلب تكامل خطوط الفريق بشكل كبير.

وأضاف الخولى أن مجلس إدارة النادى المصري برئاسة سمير حلبية يسعى وبكل قوة لتحقيق طموحات جماهير النادى المصرى العظيمة ليس بالمنافسة فقط على كافة البطولات التى يشارك فيها الفريق، لكن بالحصول كذلك على إحدى تلك البطولات على الأقل كأقل ما يمكن أن يقدمه مجلس المصرى للجماهير العاشقة للكيان، والتى تؤازره وبكل قوة مهما بعدت المسافات، مشيدا بالمشهد الحضارى لجماهير المصرى خلال مباراة رينجرز الأخيرة بالكونفيدرالية والتى استضافتها محافظة الإسكندرية، موجها التحية كذلك لجماهير الثغر ومسئولى نادى الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى على استضافته لتدريبات المصرى خلال فترة تواجده بالإسكندرية.