شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إطلالات نجمات منتخب الطائرة فى معسكر البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول معسكره المغلق المقام حاليًا فى البرازيل استعدادًا لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المقرر إقامتها شهر يناير المقبل فى الكاميرون والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحرص الجهاز الفنى للمنتخب على منح اللاعبات جولات ترفيهية للتعرف على معالم البرازيل والتقاط الصور فى شوارعها من أجل إضافة جانب من المرح والسعادة على المعسكر بجانب التدريبات.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح إطلالات نجمات منتخب الطائرة فى البرازيل بالصور التالية:



نجمات الطائرة فى البرازيل

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مريم متولى 1



مرميم مصطفى



سيلفى نجمات الطائرة مع المدرب



جميلات الطائرة فى البرازيل