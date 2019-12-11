شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستأنف تدريباته استعداداً لطنطا بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار منح لاعبى فريقه راحة عقب التعادل مع سموحة نظراً لضيق الوقت، حيث يستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة طنطا، ويؤدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين تدريبات قوية.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على استاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام.

وتعادل الإنتاج الحربى مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار مواجهات الجولة السادسة للمسابقة، حيث سجل باسم مرسى هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 74 رغم أن فريقه كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد بازوكا.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.