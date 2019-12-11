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إيهاب جلال يعلن قائمة المصرى البورسعيدى لمواجهة المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى السويس صباح اليوم استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة السابعة من الدورى والتى تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد الخميس على استاد السويس الجديد.

وتضم قائمة الفريق 22 لاعبًا جاءوا على النحو التالى:

فى حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.
فى خط الدفاع : كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، بهاء مجدي ، عمر كمال.
فى خط الوسط : عمرو موسى ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حسن علي ، اسلام عطية ، حجاج عويس ، حسين رجب ، أيمن ندا ، مفتاح طقطق ، أحمد ياسر، أحمد عادل “”.
فى خط الهجوم : محمود وادى ، أوستين أموتو.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه الأخير فى الخامسة مساء اليوم على أحد ملاعب السويس، وهو المران الذى يضع من خلاله الجهاز الفنى للفريق اللمسات الأخيرة على الخطة التى يخوض بها مباراة الغد.

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