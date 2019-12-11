شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى توجه رسالة لـ محمود الخطيب قبل توجهه لفرنسا تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة النادى الأهلى عبر تويتر صورة لرئيس النادى الأهلى محمود الخطيب متمنية له سرعة الشفاء والعودة سريعاً للأراضى المصرية.

وعلقت الصفحة قائلة "نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة سالما الكابتن محمود الخطيب رئيس نادينا".

Advertisements

ويغادر، خلال الساعات المقبلة، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي في طريقه للعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك لمدة أسبوعين؛ للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.

يأتى ذلك بناءً على الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الأهلي في باريس قبل أسبوعين بمعرفة أحد أكبر الأطباء ، وأجرى أشعة حديثة من نوعها في العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعي وفقة لرؤية الطبيب المعالج.

وكان محمود الخطيب قد ترأس اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى أمس بفرع النادي بالشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات المهمة للنادي؛ جاء في مقدمتها تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045، وتجهيز العقود من قبل لجان مختصة ، تمهيدًا لتوقيعها مع شركة استادات بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الإدارية والرياضية في القطاعات المختلفة.