شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ولاعبو الزمالك فى جلسة تصوير برومو قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا للاعبى الزمالك أثناء جلسة تصوير برومو قناة الزمالك المقرر انطلاقها قريبا، وذلك قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غدا فى الجولة السابعة للدورى.

وتوجه لاعبو الزمالك لجلسة التصوير، فجر اليوم، قبل موعد المران الأخير والذى سيشهد اختيار قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر مباراة بيراميدز، وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى حضور كل من مرتضى منصور رئيس النادى ومحمد عواد حارس المرمى وحازم امام ومحمود علاء ويوسف أوباما وفرجانى ساسى.

وكان الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، قد أعلن أمس انطلاق قناة الزمالك مطلع العام المقبل 2020.

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وكتب الغندور عبر حسابه على "تويتر"، "قناة نادى الزمالك فى الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 إن شاء الله"، حيث سبق للغندور أن تعاقد مع مسئولى القناة على تقديم برنامج على شاشة القناة.