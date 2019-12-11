تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 05:00 ـ الإسماعيلي VS مصر للمقاصة ـ القناة الناقلة: أون سبورت. 07:30 ـ وادي دجلة VS الأهلي ـ القناة الناقلة: أون سبورت. 05:00 ـ حرس الحدود VS نادي مصر ـ القناة الناقلة: أون سبورت 2 دوري أبطال أوروبا Advertisements 07:55 ـ دينامو زغرب VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD. 10:00 ـ كلوب بروج VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة:beIN SPORTS 3 HD 10:00 ـ باير ميونيخ VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 10:00 ـ باريس سان جيرمان VS جالاتا سراي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 6 HD 10:00 ـ أوليمبياكوس VS ريد ستار بلجراد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 7 HD 10:00 ـ باير ليفركوزن VS يوفينتوس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD 10:00 ـ أتليتكو مدريد VS لوكوموتيف موسكو ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD

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