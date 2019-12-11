ماذ قال يورجن كلوب عن هدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

أكد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول أنه لا يحتاج إلى تفسير الهدف الذي سجله النجم محمد صلاح في مباراة الليلة الماضية أمام فريق سالزبورج، في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وفاز الريدز بهدفين دون رد، في ملعب ريد بول، في الجولة السادسة من دور المجموعات وحصل على بطاقة التأهلإلى دور الـ16.
وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول من زاوية صعبة للغاية.
وأضاف: هو لم يسجل من الفرص التي كنا نتوقعها منه عادة، ولكنه لم يتوقف وواصل وتابع حتى أنهى تلك الهجمة بتلك الطريقة الحاسمة والصعبة للغاية، ربما هذا الهدف
وتابع: لقد حافظ صلاح على تركيزه وثقته بنفسه في اللحظة التالية، كان رائعًا.
وحين سُئل كلوب عن ما إذا كان يستطيع تفسير هدف محمد صلاح، أجاب كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: نحمد الله.. ليس لديَّ أي تفسير.. لقد رأيته مرة واحدة وبالتأكيد كان أصعب فرصة سنحت لصلاح في تلك الليلة.
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