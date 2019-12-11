رياضة | إيهاب جلال يعلن قائمة المصري استعداداً للمقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يعلن قائمة المصري استعداداً للمقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى السويس صباح اليوم استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غداً الخميس على ستاد السويس الجديد.

وتضم قائمة الفريق 22 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

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في خط الدفاع : كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، بهاء مجدي ، عمر كمال.

في خط الوسط : عمرو موسى ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حسن علي ، اسلام عطية ، حجاج عويس ، حسين رجب ، أيمن ندا ، مفتاح طقطق ، أحمد ياسر ، أحمد عادل “ميسي”.

في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.

هذا ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأخير في الخامسة مساء اليوم على أحد ملاعب السويس وهو المران الذي يضع من خلاله الجهاز الفني للفريق اللمسات الأخيرة على الخطة التي يخوض بها مباراة الغد