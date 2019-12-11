رياضة | ريال مدريد يدرس إستعادة نجومه المعارين في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يدرس إستعادة نجومه المعارين في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يدرس استعادة خدمات لاعبيه المعارين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب ابتعاد اللاعبين عن المشاركة مع فريق بلد الوليد في المباريات بالدوري الاسباني.

وذكرت صحيفة "دياريو أس " الاسبانية، أن ريال مدريد يريد إنهاء إعارة لاعبيه أندريه لونين وخافي سانشيز ضمن صفوف بلد الوليد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير المقبل، وإعادتهما لصفوف الفريق، خاصة وأن مدرب بلد الوليد لا يشركهما في مباريات الفريق بالدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد أقدم على اعارة الثنائي لونين وسانشيز للحصول على فرصة المشاركة بشكل اساسي في المباريات، ولكن في ظل ابتعاد الثنائي عن المشاركة في مباريات بلد الوليد، تدرس إدارة النادي انهاء اعارتهما، من أجل البحث عن انتقالهما لفريق آخر خلال الميركاتو الشتوي للحصول على فرصة المشاركة.

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ويحاول ريال مدريد اعارة الثنائي لونين وسانشيز لفريق يمنحهما فرصة المشاركة بالمباريات لتجهيزهما للعودة مستقبلا لتدعيم صفوف النادي الملكي.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي بلد الوليد يرحب بانهاء اعارة الثنائي لونين وسانشيز مع ريال مدريد بشكل ودي وبالتراضي بين الطرفين، خاصة وأنه غير مستفيد من جهود اللاعبين في الوقت الحالي.

من ناحية أخري يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة "تحصيل حاصل" ضد فريق كلوب بروج البلجيكي في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا غدا الاربعاء، بعدما ضمن تأهله رسميًا للدور ثمن النهائي للبطولة بعدما احتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 8 نقاط.