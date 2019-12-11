رياضة | محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية أن صانع ألعاب النادي صالح جمعة بات على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة التي تفتح أبوابها بعد أقل من شهر من الآن.

وفي سياق متصل، تقدم صالح جمعة بطلب لأحد أفراد الجهاز الفني بالفريق لعقد جلسة مع مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر.

ويريد صالح جمعة معرفة أسباب إستبعاده المتواصل من قائمة الفريق في المشاركات المختلفة أفريقياً ومحلياً، ومحاولة تقريب وجهة النظر بينه وبين المدرب السويسري.

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ولم يشترك جمعة في أي مباراة مع فايلر سواء أساسياً أو إحتياطياً، حيث ذكرت التقارير أن مشاكل صالحجمعة البدنية هي ما تجعله دائماً خارج الصورة معفايلر، الذي يفضل اللاعبين ذوي المجمود البدني العالي.

وكان صالح جمعة أحد أوراق المدرب الأوروجواياني الراحل مارتن لاسارتي، قبل أن يبتعد عن الصورو تماماً في عهد فايلر، وهو ما فتح الباب على مصراعيه نحو إمكانية رحيله في يناير.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة غداً في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز وذلك بملعب السلام بالقاهرة.

ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري المتاز برصيد 12 نقطة خلف الإتحاد السكندري والمقاولون العرب المتصدرين برصيد 13 نقطة، مع وجود مبارتين مؤجلتين للنادي الأحمر.