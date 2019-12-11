اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME AHLY يلا شوت ماتش الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME AHLY يلا شوت ماتش الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مواجهة الأهلي ووادي دجلة، يثدم الخليج 365 والفجر الرياضي بث مباشر لأحداث مواجهة الاهلي ووادي دجلة، مشاهدة الأهلي ووادي دجلة، يعود فريق الأهلي لماراثون منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي فريق وادي دجلة مساء اليوم الأربعاء، الموافق 11 ديسمبر لعام 2019، ضمن فعاليات الجولة السابعة من البطولة المحلية بالموسم الحالي، وهي المباراة التي ستقام على ستاد "السلام" الملعب الرسمي للمارد الأحمر، مشاهدة الأهلي ووادي دجلة.

مشاهدة الأهلي ووادي دجلة | موقف الفريقين في الدوري الممتاز:

مشاهدة الأهلي ووادي دجلة، يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز بـ 4 مباريات خاضها بالبطولة حتي الآن، بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 6 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مثلها، ولم يحقق أي انتصار في الدوري بالموسم الحالي.

مشاهدة الأهلي ووادي دجلة | موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء:

مشاهدة الأهلي ووادي دجلة، تقام مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء 11 – 12 – 2019 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

مشاهدة الأهلي ووادي دجلة | تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة:

مشاهدة الأهلي ووادي دجلة، تذاع مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة تايم سبورت TIME SPORT المصرية على التردد الأرضي والفضائي، حيث يمكنكم استقبال القناة على القمر الصناعي "نايل سات" على تردد (11449)، معدل الترميز (27500)، معامل تصحيح الخطأ (5/6)، ويتولي التعليق على المباراة (محمد الكواليني)

كما يمكنكم استقبال البث الأرضي للقناة علي أجهزة التليفزيون عبر تردد UHF 32، ويحتاج استقبال القناة على التليفزيون الأرضي (إريال عادي)، ثم تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.

مشاهدة الأهلي ووادي دجلة الدوري المصري

مشاهدة الأهلي ووادي دجلة اليوم الأربعاء، بث مباشر مشاهدة الأهلي ووادي دجلة، مشاهدة الأهلي ووادي دجلة يلا شووت وستذاع مباراة الأهلي ضد وادي دجلة على قناة أون سبورت ON SPORT عبر البث الفضائي على القمر الصناعي "نايل سات" على تردد (10853)، معدل الترميز (27500)، معامل تصحيح الخطأ (5 / 6)، ويتولي التعليق على المباراة (أيمن الكاشف).