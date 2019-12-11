اونلاين | يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش السد

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يقدم الخليج 365 والفجر الرياضي خدمة البث المباشر لأحداث كأس العالم للأندية، مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت إفتتاح كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب جسم بن حامد بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة قوية بين السد القطري ونظيره هينجين سبورت، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في قطر.

مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت إفتتاح كأس العالم للأندية البث الحي

مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت إفتتاح كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء، ويشارك السد القطري في مونديال الأندية بصفته ممثل عن دولة قطر مستضيفة البطولة، بعدما توج بلقب الدوري القطري على حساب الدحيل، فيما يشارك فريق هينجين سبورت للمرة الأولى في تاريخه؛ بصفته بطل أوقيانوسيا.

مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت إفتتاح كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت إفتتاح كأس العالم للأندية عبر الخليج 365 الرياضي، من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت إفتتاح كأس العالم للأندية | القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد هينجين سبورت:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

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مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت إفتتاح كأس العالم للأندية | التشكيل المتوقع للسد القطري في مواجهة هينجين سبورت:-

من المتوقع أن يدفع تشافي بسعد الشيب في حراسة المرمى، وأمامه عبد الكريم حسنء، وخوخي بو علام، وطارق سلمان، وسيضع سالم الهاجري، وجابي، ويونج جو، وحسن الهيدوس في وسط الميدان، فيما سيقود هجوم السد أكرم عفيف، وبغداد بونجاح، ونام تاي هي.

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: عبد الكريم حسن - خوخي بو علام - طارق سلمان

خط الوسط: سالم الهاجري - جابي - يونج جو - حسن الهيدوس

خط الهجوم: أكرم عفيف - بغداد بونجاح - نام تاي هي

وسيواجه الفائز في اللقاء فريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من البطولة. ثم يواجه الفائز فريق ليفربول بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.