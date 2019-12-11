الامارات | إصابة شاهين عبد الرحمن بكسر في اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاهين عبد الرحمن بكسر في اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر" توتير" أن الجهاز الفني لفريق كرة القدم أعلن رسميا عن إصابة لاعب الفريق شاهين عبد الرحمن بكسر في اليد اليسرى خلال مباراة الفريق أمام بني ياس التي أقيمت أمس ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي وسيغيب شاهين عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة الى أربعة أسابيع.

وكان شاهين قد تعرض للإصابة في الملعب في الشوط الأول أثناء كرة مشتركة مع لاعب بني ياس سلطان الشامسي.