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الامارات | إصابة شاهين عبد الرحمن بكسر في اليد

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الإمارات اليوم - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاهين عبد الرحمن بكسر في اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر" توتير" أن الجهاز الفني لفريق كرة القدم أعلن رسميا عن إصابة لاعب الفريق شاهين عبد الرحمن بكسر في اليد اليسرى خلال مباراة الفريق أمام بني ياس التي أقيمت أمس ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي وسيغيب شاهين عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة الى أربعة أسابيع.

وكان شاهين قد تعرض للإصابة في الملعب في الشوط الأول أثناء كرة مشتركة مع لاعب بني ياس سلطان الشامسي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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