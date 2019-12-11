شكرا لقرائتكم الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري أمام وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق النادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً، عندما يحل ضيفاً على وادي دجلة مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت وبالتحديد في تمام السابعة والنصف مساء، خلال المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل النادي الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويبتعد عن غريمه التقليدي، الزمالك، بخمس نقاط كاملة، ويتخطى زعيم الثغر الاتحاد السكندري والمقاولون العرب المتربعان قبل المواجهة على جدول الترتيب.

ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً.

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يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في اخر مبارياته على الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2/1، كما أن الفريق في الدوري لم يدخل شباكه سوى هدفًا وحيدًا مقابل إحراز 14 هدفًا، مما يوضح قوة الأهلي هذا الموسم مع مدربه السويسري رينيه فايلر الذي تولى المسئولية مطلع الموسم الجاري.

يعاني الأهلي في مواجهة وادى دجلة من غياب عدد كبير من أبرز نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم التونسي علي معلول وكريم نيدفيد ومحمود متولى، فيما يستعيد الفريق خدمات أيمن أشرف والذي لم يشارك في مباراة الهلال السوداني بداعي الإيقاف، ويلجأ فايلر للتدوير بين اللاعبين لمواجهة الإجهاد الذي يعاني منه معظم نجوم الفريق بسبب ضغط المباريات ، ورغم فارق الإمكانيات بين الفريقين إلا أن فايلر تحدث مع لاعبيه خلال الأيام الماضية عن ضرورة إحترام المنافس الدجلاوي والتركيز في المباراة منذ البداية حتى النهاية خاصة وأن الاهلي عاني كثيراً بسبب عدم التركيز في الدقائق الأخيرة من اللقاءات واهتزت شباكه حيث حدث ذلك في مباراتي بني سويف بكأس مصر والهلال السوداني ببطولة أفريقيا وكان من الممكن أن يدخل الفريق في "دوّامة" سوء النهاية لكن القدر أنقذه لذا شدد المدرب السويسري للاعبي الاهلي خلال المحاضرات الماضية على ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية والتسجيل المُبكر وتأمين الدفاع لحين نهاية المباراة وحصد النقاط الثلاثة.

وعلى الجانب الأخر، يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققهم من 6 مباريات خاضها ولكن هذا سيعطيه دافع أكبر ليكون خصمًا وندًا قوياً للأهلي ويحاول تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة استغلال الفرصة الأخيرة الممنوحة له خاصة وأنه قاب قوسين أو أدني من شبح الإقالة رغم تقديم الفريق عروضاً جيدة على المستوى الفني إلا أن النتائج لم تكون على المستوى المأمول من جانب إدارة النادي.