تنسيق بين اتحاد الكرة والجهات الامنية لزيادة أعداد الجماهير

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جدة - عمرو شويل توصل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع الجهات الأمنية علي زيادة أعداد الجماهير لحضور المباريات في الفترة المقبلة.
كشف أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه سيتم تواجد 15 ألف مشجع في مباريات البطولات الافريقية والتي يشارك بها الاهلي و الزمالك بدوري الأبطال بينما يشارك المصري وبيراميذز في الكونفدرالية بينما تشهد مباريات الدوري الممتاز و كأس مصر حضور 5 الاف مشجع في ظل تشجيع الأمن بعد حالة الالتزام التي كانت عليها الجماهير في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وايضا التزام الجماهير في مباريات فرقها في البطولات المختلفة الي جانب استخدام الـfan Id ونظام تذكرتي والذي نظم عملية الدخول والخروج للجماهير ومعرفة المتواجدين داخل المدرجات والتزام الجماهير بهذا النطام.
تابع أحمد عبدالله انه تم الاتفاق علي انه للامن الحق في زيادة الاعداد أو تعديلها في أي من المباريات المقبلة وهو ما تم الموافقة عليه مضيفا انه فى ظل الالتزام الجماهيري من المرجح أن تظل الاعداد كما هي أو تزيد.
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