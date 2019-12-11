شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حرس الحدود يستدرج نادى مصر على استاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج حرس الحدود نظيره نادى مصر فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للمسابقة فيما حقق نادى مصر فوزًا على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة السادسة للدوري وهو الفوز الأول فى تاريخ النادى الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.

وفاز حرس الحدود على بتروجت بهدف دون رد فى دور الـ32 لكأس مصر ونجح نادى مصر فى الإطاحة بالجونة بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى نفس الدور.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل نادى مصر المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة اليوم مكون من: "محمود رضا مصطفى مارسيلو، مصطفى محمود الزناري، خالد سامي، عبدالله جمعة، محمد أسامة، مصطفى جمال، محمد مصطفى شطة، توني لوكاسا، نانا، إبراهيما كونيه"

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فيما يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتحقيق الفوز الثانى فى المسابقة لاستكمال خطة الهروب من دوامة الهبوط مبكرًا، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر فى مباراة الحدود مكون من: "عصام ثروت - أحمد سعيد أوكا - محمد شبانة - أحمد يوسف - علاء عطا، شريف أشرف - هشام عبد الحميد - مصطفي سلطان، أحمد الشيخ - ويلس الفيس - محمد نصر".