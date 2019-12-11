شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يُعلق على هدف صلاح في «سالزبورج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب إنه لا يحتاج إلى تفسير الهدف الذي سجله النجم محمد صلاح في مباراة اليوم أمام فريق سالزبورج، في بطولة دوري أبطال أوروبا. وفاز الريدز بهدفين دون رد، في ملعب ريد بول، في الجولة السادسة من دور المجموعات وحصل على بطاقة التأهل إلى دور الـ16. وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول من زاوية صعبة للغاية.

وحينما سُئل كلوب عن ما إذا كان يستطيع تفسير هدف محمد صلاح، أجاب كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «نحمد الله! ليس عليَّ تفسيره! لقد رأيته مرة واحدة وبالتأكيد كان أصعب فرصة سنحت لصلاح في تلك الليلة».

وأضاف: «هو لم يسجل من الفرص التي كنا نتوقعها منه عادة، ولكنه لم يتوقف وواصل وتابع حتى أنهى تلك الهجمة بتلك الطريقة الحاسمة والصعبة للغاية، ربما هذا الهدف يقول الكثير عن صلاح بشكل أكبر من أهدافه الأخرى التي سجلها». وتابع: «لقد حافظ صلاح على تركيزه وثقته بنفسه في اللحظة التالية، كان رائعًا».