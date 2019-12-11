شكرا لقرائتكم شوقي غريب يحذر معاونية من الحديث عن اللاعبين الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي ، جهازه المعاون من الحديث عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للإنضمام للمنتخب الأوليمبي فى اوليمبياد طوكيو 2020، و طالبهم بإنتظار ما ستسفسر عنه الأحداث قبل إعلانه القائمة النهائية للاوليمبياد التى تنطلق نهاية شهر يوليو من العام المقبل.

وكشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي أن الحديث عن انضمام أي من الثلاثي الكبار لصفوف المنتخب فى الاوليمبياد سابق لأوانه ، خاصة أنه متبقي على البطولة 7 أشهروأن اللاعب الوحيد المصرح بالحديث عن إنضمامه للتواجد معنا بالاوليمبياد هو محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي وأفضل ثالث و خامس لاعب فى العالم لعاميين متتاليين ‘و تمنح لوائح الاتحاد الدولي –فيفا- المنتخبات المتأهلة للاوليمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن أما باقي اللاعبين فيشترط أن لا تزيد أعمارهم عن 23 سنة.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة غريب إنجاز بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى جانب الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الماضي ، بمشاركة 8 منتخبات هي مصر و كوت ديفوار و جنوب أفريقيا و الكاميرون و غانا و مالي و نيجيريا و زامبيا