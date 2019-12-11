شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستدرج نادي مصر في المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج حرس الحدود نظيره نادى مصر فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الخامس للمسابقة فيما حقق نادى مصر فوزاً على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة السادسة للدوري وهو الفوز الاول فى تاريخ النادى الصاعد حديثاً لدوري الاضواء والشهرة .

وفاز حرس الحدود على بتروجت بهدف دون رد فى دور الـ 32 لكأس مصر ونجح نادى مصر فى الاطاحة بالجونة بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى نفس الدور.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف فيما يحتل نادى مصر المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف .

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وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة اليوم مكون من : "محمود رضا مصطفى مارسيلو، مصطفى محمود الزناري، خالد سامي، عبدالله جمعة ، محمد أسامة، مصطفى جمال، محمد مصطفى شطة ، توني لوكاسا، نانا، إبراهيما كونيه"

فيما يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتحقيق الفوز الثانى فى المسابقة لإستكمال خطة الهروب من دوامة الهبوط مبكراً ، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر فى مباراة الحدود مكون من : " عصام ثروت،أحمد سعيد أوكا - محمد شبانة - أحمد يوسف - علاء عطا، شريف أشرف - هشام عبد الحميد - مصطفي سلطان، أحمد الشيخ - ويلس الفيس - محمد نصر".