الحيرة تسيطر على كارتيرون بسبب مركز حراسة المرمي قبل مباراة بيراميدز

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جدة - عمرو شويل يعيش الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في حيرة بسبب مركز حراسة المرمي قبل مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.
سبب حيرة كارتيرون هي جاهزية محمد أبو جبل حارس الفريق وتألقه في التدريبات الأخيرة للزمالك استعدادا للمباراة، في الوقت الذي تعرض الفريق لعدد من الأهداف بسبب أخطاء ساذجة لمحمد عواد في المباريات الأخيرة واخرها مباراة مازيمبي التي انتهت بفوز الأاخير بثلاثية نظيفة.
وتابع كارتيرون عدة مباريات لفريق الزمالك قبل توليه المهمة، ليضع علامة استفهام كبيرة علي مستوي محمد عواد المتذبذب والأخطاء الساذجة التي تكلف الفريق كثيرا.
وشارك الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسا الزمالك في تقسيمة الفريق وبعض التدريبات الفنية برفقة لاعبي الفريق تحت قيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، وشهدت التقسيمة تألق أبو جبل كلاعب، بينما اكتفى محمد صبحي بالتدريبات التى خاضها تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.
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