شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحذر معاونيه من الحديث عن الثلاثى الكبار فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، جهازه المعاون من الحديث عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو 2020، وطالبهم بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث قبل إعلانه القائمة النهائية للأولمبياد التى تنطلق نهاية شهر يوليو من العام المقبل.

وكشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن أن الحديث عن انضمام أي من الثلاثي الكبار لصفوف المنتخب فى الأولمبياد سابق لأوانه، خاصة أنه متبقي على البطولة 7 أشهر وأن اللاعب الوحيد المصرح بالحديث عن انضمامه للتواجد معنا بالأولمبياد هو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأفضل ثالث وخامس لاعب فى العالم لعاميين متتاليين وتمنح لوائح الاتحاد الدولي -فيفا- المنتخبات المتأهلة للأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن أما باقي اللاعبين فيشترط ألا تزيد أعمارهم على 23 سنة.

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حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة غريب إنجاز بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، إلى جانب الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الماضي، بمشاركة 8 منتخبات هي مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والكاميرون وغانا ومالي ونيجيريا وزامبيا.