شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء عواد وتألق أبو جبل يثيران "حيرة" كارتيرون قبل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حيرة بسبب مركز حراسة المرمى قبل مباراة بيراميدز المقرر لها غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.

سبب حيرة كارتيرون هي جاهزية محمد أبو جبل حارس الفريق وتألقه في التدريبات الأخيرة للزمالك استعدادًا للمباراة، في الوقت الذي تعرض الفريق لعدد من الأهداف بسبب أخطاء ساذجة لمحمد عواد في المباريات الأخيرة وآخرها مباراة مازيمبي التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

وتابع كارتيرون عدة مباريات لفريق الزمالك قبل توليه المهمة، ليضع علامة استفهام كبيرة علي مستوى محمد عواد المتذبذب والأخطاء الساذجة التي تكلف الفريق كثيرًا.

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وشارك الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسا الزمالك في تقسيمة الفريق وبعض التدريبات الفنية برفقة لاعبي الفريق تحت قيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، وشهدت التقسيمة تألق أبو جبل كلاعب، بينما اكتفى محمد صبحي بالتدريبات التى خاضها تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.