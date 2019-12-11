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حسام حسن يرفض عودة أحمد فتوح للزمالك فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حسام حسن المدير الفني لفريق سموحه فكرة عودة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق المعار من الزمالك لفريقه السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية نظرًا لحاجة الفريق السكندري لجهوده بعدما ألمح مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إلى رغبة النادي فى إعادة اللاعب خلال انتقالات يناير نظرًا للحاجة لجهوده.

جاء ذلك بعدما شارك فتوح مع المنتخب الأولمبي الحائز مؤخرًا على بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت بالقاهرة وحصل الفراعنة الصغار على لقبها وصعدوا لأولمبياد طوكيو 2020 وظهر اللاعب فيها بمستوى رائع نال عليه استحسان الجميع.

كان مجلس إدارة الزمالك قد وافق فى بداية الموسم على إعارة أحمد فتوح لسموحه لإكسابه حساسية المباريات فى ظل صغر سنه وحاجته للمشاركة بشكل أساسي خاصة أن الفريق الأبيض كان يحتوى على لاعبين فى مركز الظهير الأيسر وهم عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى. 

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