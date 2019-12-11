شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يرسم خطة بيراميدز لعبور الزمالك في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع اليوم الأربعاء الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز خطة مواجهة الزمالك، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد أن يختتم الفريق استعداداته وخوض التدريب الأخير الذي سيتم بناءً عليه تحديد العناصر الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها، وإن كان ديسابر يميل لعدم إجراء تعديلات جذرية على تشكيل المواجهة الأخيرة أمام نواذيبو الموريتانى بالكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن الخواجة الفرنسي استقر على الاعتماد على عبد الله السعيد بشكل أساسي أمام الزمالك بعد أن شارك منذ الدقيقة 65 أمام الفريق الموريتانى عقب شفاءه من الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل فى مثلها ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

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