جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 11-12-2019 والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار من جديد صوب العاصمة القطرية “الدوحة” عندما يقص نادي السد (عيال الذيب) شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2019 بمواجهته لنادي هينجين سبورت في مباراة دور الـ 16، مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019 على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

الفائز من تلك المباراة سيتأهل إلى دور الـ 8 لملاقاة بطل دوري أبطال الكونكاكاف “مونتيري” الذي كانت له بصمة في كأس العالم للأندية بالمغرب عام 2013 حين هزم النادي الأهلي المصري برباعية لهدف على ملعب مراكش الكبير.

ويترقب العالم التنظيم القطري لهذا الحدث الخاص والاستثنائي، حيث سيشهد مشاركة أندية تتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة العربية مثل الترجي التونسي والهلال السعودي، وحول العالم مثل “ليفربول وفلامينجو”.

وسيكون هذا الحدث مختلفًا تمامًا عن العرس الكروي الخليجي الذي استضافته قطر في الفترة من 27 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، وانتهى بتتويج البحرين بكأس خليجي 24 للمرة الأولى في التاريخ، نظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها كأس العالم للأندية من الناحية الإعلانية والإعلامية بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

من حسن الحظ ستقام مباراة افتتاح مونديال الأندية 2019 قبل 5 مباريات في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

لكن عشاق الكرة الإيطالية سيتضرروا بطبيعة الحال من إقامتها في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش (20:30 بتوقيت جرينيتش)، بسبب تزامنها مع أهم مباريات يوم الاربعاء بين “شاختار دونيتسك وأتالانتا”، فإذا فاز أتالانتا وخسر دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي، سيحقق أتالانتا تأهلاً تاريخيًا بأقل رصيد نقطي (7 نقاط).

وفي مصر ستقام ثلاث مباريات ببطولة الدوري الممتاز من بينهم مباراة للأهلي على ملعب وادي دجلة، وسيلعب منافسي الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا “الهلال والنجم الساحلي” مباراتين في الدوريين السوداني والتونسي.

وفي المغرب سيلعب حامل لقب الدوري المحلي “الوداد” أمام أولمبيك خريبكة، وبعد ساعة واحدة سيلاقي الرجاء فريق المغرب التطواني.

إليكم جدول جميع مباريات اليوم الأربعاء 11-12- 2019

المباراة موعد المباراة المناسبة دينامو زغرب – مانشستر سيتي الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة C شاختار دونيتسك – أتلانتا الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة C باريس سان جيرمان – جالطة سراي الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة A كلوب بروج – ريال مدريد الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة A بايرن ميونيخ – توتنهام هوتسبير الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة B أتلتيكو مدريد – لوكوموتيف موسكو الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة D باير ليفركوزن – يوفنتوس الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أوروبا، المجموعة D حرس الحدود – نادي مصر الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 7 الإسماعيلي – مصر المقاصة الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 7 وادي دجلة – الأهلي الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 7

السد القطري – هينجين سبورت الكاليدوني الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية افتتاح كأس العالم للأندية “قطر 2019” – دور الـ 16 Advertisements النجم الساحلي – حمام الأنف الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية الدوري التونسي للمحترفين ، الجولة 11 أولمبيك خريبكة – الوداد البيضاوي الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية الدوري المغربي للمحترفين، مؤجلة من الجولة 6 الرجاء البيضاوي – المغرب التطواني الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الدوري المغربي للمحترفين، مؤجلة من الجولة 4 حتا – الجزيرة الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الإمارات الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 8 شباب الأهلي دبي – الوحدة الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الإمارات الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 8 العين – النصر الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الإمارات الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 8 الوصل – الفجيرة الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الإمارات الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 8 الشرطة القضارف – الهلال الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية الدوري السوداني الممتاز، الجولة 15 لوجرونييس – مارينو دو لوانكو الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية كأس ملك إسبانيا، الدور الثاني إريتريا – أوغندا الساعة 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية بطولة سيكافا للأمم، المجموعة A بوروندي – جيبوتي الساعة 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية بطولة سيكافا للأمم، المجموعة A

القنوات الناقلة

ينقل افتتاح كأس العالم للأندية 2019 على قناة بي إن سبورتس 1 و13 + قناة الكأس السادسة والثالثة.

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورتس 2 و3 و4 و5 و6 و7.

مباراة ريال مدريد تنقل على قناة بي إن سبورتس 3، ومباراة أتالانتا تنقل على نفس القناة.

تنقل مباريات الدوري الإماراتي على قناتي دبي وأبو ظبي الرياضيتين.

تنقل مباريات الدوري المصري على قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

تنقل مباراة النجم الساحلي في الدوري التونسي على القناة التونسية الأولى

تنقل مباريات الدوري المغربي على القناة الرياضية المغربية