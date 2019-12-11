رياضة | نجم الزمالك مطلوب من ستيفن جيرارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك مطلوب من ستيفن جيرارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير الصحفية أن النجم الإنجليزي الأسطوري وقائد نادي ليفربول الإنجليزي السابق ستيفين جيرارد، يطلب التعاقد مع مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر مصطفى محمد في فرة الإنتقالات الشتوية.

ويشرف جيرارد حالياً على تدريب نادي جلاسجو رينجرز الإسكتلندي، وقد تابع مصطفى جيداً خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت في القاهرة منذ أيام، وتوج منتخب مصر الأولمبي بلقبها.

وأفادت شبكة HITC الإنجليزية، أن جيرارد يرى في مصطفى محمد مستقبل للخط الهجومي للفريق، في ظل ضغر سنه وتمتعه بموهبة عالية وقدرات جسمانية رائعة.

وتابعت الشبكة أن اللاعب يمكنه قيادة هجوم الفريق في المستقبل، حيث يشبهه جيرارد بهاري كين نجم توتنهام ولويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني.

Advertisements

وقاد مصطفى محمد منتخب مصرالأولمبي خلال بطولة أفريقيا للحصول على اللقب والتأهل لأوليمبياد طوكيو المقررة الصيف المقبل عام 2020.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد توج بلقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف، بعد تألقه الشديد خلال أحداث البطولة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية تجمعه بنادي بيراميدز في الإسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل.

ويحتل نادي الزمالك المركز العاشر في الدوري برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف الإتحاد السكندري والمقاولون العرب المتصدرين برصيد 13 نقطة.