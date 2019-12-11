رياضة | زيدان يحدد نجم ريال مدريد لإيقاف ميسي في كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد نجم ريال مدريد لإيقاف ميسي في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حدد لاعباً في الفريق من أجل مراقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن زيدان إختار نجم خط الوسط الأوروجوياني الشاب فيدريكو فالفيردي للقيام بهذه الصعبة لأنه واثق في قدرة اللاعب على القيام بما هو مطلوب منه بشكل جيد خلال هذه المباراة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي يقدم مستوى رائع في الفترة الحالية مع ريال مدريد كما أن وجوده ساهم بشكل كبير في صحوة الملكي وتقديمه لآداء قوي وتحقيقه نتائج ممتازة، حيث أصبح من العناصر التي لا غنى عنها في تشكيلة الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان حاول إيقاف ميسي في مواجهات ماضية عن طريق توظيف أكثر من لاعب لمراقبته، حيث إستخدم كلا من البرازيلي كاسيميرو أحياناً كما تم إستخدام النجم الكرواتي السابق ماتيو كوفاسيتش لهذه المهمة أيضاً.

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وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد أثبت صحة قرار إدارة الملكي بتجديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2021.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد جددت الصيف الماضي بعد التشاور مع زين الدين زيدان المدير الفني عقد النجم الأورجواياني فيدي فالفيردي لينتهي في صيف 2025 مع تحصينه بشرط جزائي ضخم يبلغ 750 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي نجح مؤخرًا في انتزاع مركز أساسي في تشكيل الملكي وأنسى النادي ولو مؤقتًا فشل صفقة ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي لفالفيردي يفوق نظيره في عقد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأوروجواياني يحظى بثقة جماهير سانتياجو برنابيو بعد أن أصبح مؤخرًا أساسيًا على حساب الكرواتي لوكا مودريتش.