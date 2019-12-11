اونلاين | «يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام اليوم

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر يلاشووت بايرن ميونخ وتوتنهام

مشاهدة بايرن ميونخ قد نجح ذهابا بقيادة جانبري في الفوز بسباعية مذلة علي حساب توتنهام في ميدانه وامام جماهيره في لقاء كان شرارة البداية لتدهور اداء الفريق ورحيل المدرب الارجنتيني بوكتشينو الذي تولي البرتغالي مشاهدة جوزيه مورينيو مسؤلية الفريق بدلا منه منذ اسابيع قليلة.

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر يلاشووت بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم الأربعاء

مشاهدة توتنهام وبايرن ميونخ قد ضمن التواجد في دور ثمن النهائي وقد نجح كلا منهما في تحديد مراكزه في المجموعة فلقد تصدر بايرن ميونخ المجموعة وضمن تلك الصدارة في المقابل حصل توتنهام علي المركز الثاني وسيحاول مورينيو تعويض الهزيمة المرة في الذهاب وتحقيق انتصار علي بايرن ميونخ في اليانز ارينا.

دوري أبطال أوربا | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر يلاشووت بايرن ميونخ وتوتنهام

مشاهدة توتنهام وبايرن ميونخ قد ضمن التواجد في دور ثمن النهائي وقد نجح كلا منهما في تحديد مراكزه في المجموعة فلقد تصدر بايرن ميونخ المجموعة وضمن تلك الصدارة في المقابل حصل توتنهام علي المركز الثاني وسيحاول مورينيو تعويض الهزيمة المرة في الذهاب وتحقيق انتصار علي بايرن ميونخ في اليانز ارينا.