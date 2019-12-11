عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري ينفرد برقم قياسي عربي وأفريقي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

احتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالرقم القياسي المسجل باسم ثلاثي الأهلي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور في كأس العالم للأندية قبل ضربة بداية النسخة الجديدة اليوم في قطر.



وأكد فيفا أن ثلاثي الأهلي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة برصيد 11 مباراة لكل منهما، عبر حسابه على تويتر.

فى الوقت نفسه، يحتل النادي الاهلي المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق نسختها الجديدة اليوم الاربعاء في قطر.

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وشارك الاهلى في بطولة كأس العالم للأندية "5 مرات" أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، متساوياً مع ريال مدريد الاسباني.

كما يعد الاهلى أكثر الاندية العربية والافريقية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على مدار التاريخ.

في حين يتصدر أوكلاند سيتي النيوزيلندي قائمة أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بـ 9 مشاركات بينما يحتل برشلونة الاسباني المركز الثالث في القائمة بـ 4 مشاركات، متساوياً مع باتشوكا المكسيكي.

وجاءت قائمة المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية 2019 كالتالى: السد القطرى "بطل الدورى القطرى"، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا"، مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، الهلال السعودى "بطل دورى أبطال آسيا"، ليفربول الإنجليزى "بطل دورى أبطال أوروبا"، وفلامنجو البرازيلى "بطل كوبا ليبرتادوريس"، بجانب الترجى التونسى "بطل دورى أبطال أفريقيا".

ويلعب السد القطري مع هينجين سبورت في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية "الدوحة" في مباراة الافتتاح.