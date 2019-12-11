شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة بدلات الحكام بعد تطبيق الـvar فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه سيتم زيادة بدلات الحكام للدوري الممتاز في حالة تطبيق تقنية الـvar خلال الفترة المقبلة خاصة أنه سيكون هناك رخصة تدريب إجبارية للحكام من أجل إدارة مباريات الدوري الممتاز بعد تطبيق تقنية الفيديو، ولن يتواجد في الملعب أي حكم لم يحصل على الدورة وسيتم زيادة بدلات جميع الحكام في المباريات.

وكشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام عن أنه سيكون هناك دورة تدريبية للحكام فى كيفية استخدام تقنية الفيديو والـvar خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون طريق الحكام للتواجد في الدوري الممتاز وإدارة المباريات، ولن يتم السماح لأي حكم بإدارة المباريات مع بداية تطبيق تقنية الفيديو لم يحصل على رخصة الـvar.

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وأضاف جمال الغندور أنه سيتم وضع دورة تدريبية للحكام للحصول على رخصة الـvar من أجل إدارة المباريات فى الدوري الممتاز للموسم الحالي، عقب استضافة القاهرة اجتماعًا يوم 12 و13 ديسمبر الجاري بحضور مسئولو الاتحاد الدولي - فيفا - وIFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدوري المصري، وستتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التي سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو، وأنه سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى، مؤكدًا أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.