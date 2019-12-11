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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هدف واحد يفصل محمد صلاح عن لقب هداف ليفربول التاريخي بدوري الأبطال
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يحتاج النجم المصري محمد صلاح لتسجيل هدف واحد مع ليفربول في دوري ابطال اوروبا حتى يتساوى مع أسطورة الريدز ستيفين جيرارد، ويصبح الهداف التاريخي للعملاق الإنجليزي في البطولة القارية.
ووصل محمد صلاح للهدف رقم 20 مع ليفربول فى المسابقة القارية بعدما قاد الريدز للفوز على مضيفه سالزبورج النمساوي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء بملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الخامسة.
وكان ستيفن جيرارد قد سجل 21 هدفا مع ليفربول في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، ليكون رقمه مهددا من الدولي المصري.
بهذه النتيجة ينهي ليفربول دور المجموعات متصدرا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولي الايطالي صاحب الوصافة، الذى حقق فوزا عريضا اليوم على جينك البلجيكي، ليتأهل ليفربول بصحبة نابولي إلى دور الـ16 .
شاهد هدف محمد صلاح من هنا..
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