شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر زيادة بدلات حكام الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، أنه سيتم زيادة بدلات الحكام للدوري الممتاز في حالة تطببق تقنية الـvar خلال الفترة المقبلة خاصة انه سيكون هناك رخصة تدريب اجبارية للحكام من أجل ادارة مباريات الدوري الممتاز بعد تطبيق تقنية الفيديو ، ولن يتواجد في الملعب أي حكم لم يحصل على الدورة وسيتم زيادة بدلات جميع الحكام في المباريات.

وكشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه سيكون هناك دورة تدريبية للحكام فى كيفية إستخدام تقنية الفيديو و الـvar خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون طريق الحكام للتواجد فى الدوري الممتاز وإدارة المباريات ، ولن يتم السماح لأي حكم بإدارة المباريات مع بداية تطبيق تقنية الفيديو لم يحصل على رخصة الـvar .

وأضاف جمال الغندور أنه سيتم وضع دورة تدريبية للحكام للحصول على رخصة الـvar من أجل إدارة المباريات فى الدوري الممتاز للموسم الحالي ، عقب إستضافة القاهرة اجتماعا يوم 12 و13 ديسمبر الجارى بحضور مسئولو الاتحاد الدولى - فيفا - وIFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى ، و ستتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التى سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو ، و أنه سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى، مؤكداً أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.