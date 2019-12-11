شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات قوية فى دورى القسم الثانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الأربعاء 6 مباريات فى الجولتين السابعة والثامنة بدورى القسم الثانى ، حيث تقام 3 مباريات بالمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد، ومباراتين بالمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة، ومباراة وحيدة بالمجموعة الثالثة.

فعلى استاد حسن الشاذلى بميت عقبة يستضيف الترسانة بقيادة محمد صلاح نظيره بتروجت بقيادة علاء عبد العال فى أقوى مباريات الجولة، حيث يخوض الشواكيش المباراة الأولى لهم بالدوري تحت القيادة الفنية لمحمد صلاح ورغم موقف الفريق الصعب بجدول الترتيب الذى يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فى الوقت الذى يحتل فيه بتروجت المركز التاسع برصيد 8 نقاط ويحلم الفريقان بالثلاث نقاط.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى النجوم بقيادة رمضان السيد مع جمهورية شبين بقيادة محمد الرشيدة فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الذى تراجعت نتائجه مؤخرًا وتقهقر ترتيبه للمركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يعيش فريق شبين أفضل فتراته بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز الثالث وفى حالة فوزه اليوم يصل إلى 14 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

أمام المجموعة الأولى فتقام ثلاث مباريات متكافئة حيث يلتقى بنى سويف صاحب الـ16 نقطة فى المركز الثانى مع الفيوم بقيادة محمد يوسف فى لقاء يبحث فيه أبناء بنى سويف عن الثلاث نقاط للعودة لصدارة المجموعة خاصة بعد الفوز الأخير الذى حققه البنك الأهلى خارج ملعبه على سوهاج وهو ما جعله يحتل الصدارة مؤقتا برصيد 18 نقطة .

كما يستضيف الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة مع الإعلاميين بقيادة أحمد صالح والذى يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط فى الوقت الذى يلتقى فيه بترول أسيوط صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط مع ديروط المتراجع صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط .

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وفى المجموعة الثالثة يستضيف الرجاء المطروحى بقيادة أحمد سارى الذى يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة مع دكرنس مفاجأة المجموعة بقيادة أيمن الجمل الذى يحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

ويسعى أحمد سارى إلى محو الصورة السيئة التى ظهر عليها الفريق فى اللقاء الماضى والتى خسرها أمام غزل المحلة بهدفين نظيفين، بينما يسعى أيمن الجمل إلى العودة لذاكرة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها الفريق على ملعبه أمام دمنهور بهدفين نظيفين.