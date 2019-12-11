شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصطدم بالمقاصة فى مواجهة متكافئة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى نظيره مصر المقاصة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة للفريقين لاسيما أن الدراويش تعادل فى مباراته الأخيرة مع طنطا سلبيًا فيما خسر الفريق الفيومى من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

ومن جانبه طالب أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى لاعبى فريقه بالفوز على المقاصة لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج على الصعيد المحلى وتراجع مركز الدراويش بجدول المسابقة، وقال السلحدار للاعبى الإسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الإعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعًا لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام المقاصة مكون من: "محمد مجدى- محمود البدرى – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن -همام طارق – عماد حمدى – محمد مخلوف – أحمد مدبولى بيكيتى سيلفا – حازم مرسى"

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فى المقابل شدد جهاز المقاصة على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها عقب الفوز على فاركو بهدفين دون رد فى كأس مصر لمواصلة قطار الانتصارات بالدوري والفوز على الإسماعيلى بعقر داره.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الدراويش مكون من: "محمود حمدي -أحمد مودي -حسني فتحي - عاصم سعيد - عصام صبحي -محمد رمضان- محمد مسعد - خالد اوتشو - محمد ابراهيم -اودو موسيس - عمرو مرعي" .